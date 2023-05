Ginnastica artistica | la Brixia Brescia vince lo Scudetto | Fate indomabili | Alice D’Amato e Giorgia Villa superlative

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) Lasi è laureata Campionessa d’Italia per la 21ma volta nella sua storia (la decima consecutiva). La Leonessa ha conquistato lodifemminile, confermando lo scontato pronostico della vigilia al fronte di una caratura tecnica ed agonistica decisamente superiore rispetto a tutte le avversarie. L’emanazione della Nazionale italiana ha potuto fare festa al PalaVesuvio di Napoli, dominando la Final Six con 32 punti (sui 36 disponibili, 163.800 il punteggio tecnico) contro i 23 dellaCivitavecchia (157.250) ed i 17 dell’81 Trieste (151.750). Lechiudono in maniera brillante la prima parte della stagione, dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella gara a squadre dei recenti Europei. ...