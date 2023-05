Gigliola Cinquetti | chi è il marito Luciano Teodori | “L’ho sposato senza dirlo a nessuno”

(Di domenica 28 maggio 2023) Il matrimonio trae ilsi è realizzato in gran segreto. A raccontarlo è la stessaad un’intervista concessa al figlio: “Ero talmente abituata alla segretezza, alla riservatezza, che quando mi sono sposata all’inizio nondetto a. La cantante sarà tra gli ospiti della puntata odierna di “Domenica In” in onda dalle 14:00 su Raiuno. Il suo vero nome è Giliola.è nata a Verona il 20 dicembre 1947, sotto il segno del Sagittario, è alta 165 centimetri per 57 chilogrammi. Uno dei suoi più grandi successi è uscito nel 1969, si tratta del singolo La pioggia che ha riscosso popolarità anche in Francia. Sono molti i traguardi raggiunti nella ...

Ospite di Mara Venier la figlia di Little Tony, Cristiana Ciacci e tanti cantanti ed amici come Bobby Solo, Rosanna Fratello, Edoardo Vianello e, che lo ricorderanno cantando ...... con la figlia Cristiana Ciacci (che l'11 giugno si sposerà con il compagno Massimiliano Salvi) e tanti cantanti ed amici come Bobby Solo, Rosanna Fratello, Edoardo Vianello e, che ...... con la figlia Cristiana Ciacci (che l'11 giugno si sposerà con il compagno Massimiliano Salvi) e tanti cantanti ed amici come Bobby Solo, Rosanna Fratello, Edoardo Vianello e, che ...

Gigliola Cinquetti età, dove vive, marito, figli, studi, vita privata ... Velvet Style

Domenica 28 maggio, torna l'appuntamento con il salotto di Mara Venier alle 14 su Rai 1. Un blocco speciale di Domenica In sarà dedicato all'Emilia-Romagna messa in ...Ecco tutti gli ospiti della puntata di Domenica In del 28 maggio 2023 intervistati da Mara Venier, il ricordo di Little Tony ...