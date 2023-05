Germani Brescia | senti coach Magro | “Coppa Italia resterà per vent’anni!”

(Di domenica 28 maggio 2023) Nonostante il mancato approdo ai playoff scudetto della Lega Basket A, persarà comunque un anno da incorniciare e ricordare: il cammino europeo non è stato tanto negativo, ma l’affermazione inha regalato un successo da iscrivere, per sempre, nella storia del club lombardo. Pensando alla vittoria della Final Eight,Alessandronon è riuscito a nascondere tutto il suo orgoglio mentre tracciava un bilancio di questa stagione di pallacanestro. Le parole di Alessandro, allenatore che ha portatoa vincere la“Affrontare Milano sarebbe stata la ciliegina sulla torta di un’annata movimentata: l’Eurocup onorata fino ad Ankara, la ...

La Leonessa fuori dai playoff dopo la sconfitta contro Scafati. Magro: “Ma la Coppa Italia a Brescia vale di più di ogni delusione” ...Alessandro Magro, coach della Germani Brescia, ha sottolineato come la Coppa Italia vinta in stagione resterà nella storia sulle colonne de Il Foglio: “Fra vent’anni sicuro, ...