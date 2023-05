Gasperini | è arrivato il momento | addio Atalanta dopo 7 anni | il futuro dal Genoa alla Roma

(Di domenica 28 maggio 2023) "Miracoli non ne faccio... C'è il calcio e ci possono essere visioni diverse, che io rispetto sempre. Però è...

si è ormai reso conto di esserealla conclusione di un ciclo e dalle dichiarazioni rilasciate nel post partita, pare molto probabile che la prossima stagione voglia cambiar aria. A ...... forse anche quello in panchina a stare alle parole di misterin conferenza stampa. Senza ... Il 'non faccio miracoli, forse èil momento...' del Gasp nel post gara fa tremare i tifosi ...Gian Piero, allenatore dell'Atalanta accostato di recente anche al Napoli per il dopo Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza post gara di Inter - Atalanta: CalcioNapoli24.it è ...

Atalanta, Gasperini ai saluti: "Non faccio miracoli, forse è arrivato il momento" - Sportmediaset Sport Mediaset

Mai era capitato alla squadra di Gasperini di subire due gol in meno di tre minuti, il fuorigioco all’8' l’ha salvata dal terzo Oltre al maggior numero di partite giocate con reti subite consecutivame ...Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta accostato anche al Napoli , dopo sette anni considera concluso il suo ciclo Sì, a quanto pare ...