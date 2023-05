Gasperini-Atalanta | perché si tratta di una “Last Dance” nonostante l’Europa?

Leggi su calcionews24

(Di domenica 28 maggio 2023) L’addio sempre più vicino di Gian Pierodopo 7 anni dila qualificazione in Europa «Con l’ho un rapporto straordinario, non solo per i risultati ottenuti, ma per una riconoscenza e un rispetto reciproci. Non ci sarà mai un conflitto. Quando ti trovi fuori luogo, ti fai delle domande: quest’anno è così, può darsi che sia arrivato il momento. Valutaremo insieme». Queste parole potrebbero sembrare una sorpresa o addirittura la certificazione di ciò che potrebbe avvenire a breve: la cosiddetta “” di Gian Pieroall’dopo 7 anni in cui la storia è stata completamente riscritta in Italia e soprattutto in Europa. Aspettando ufficialità e altri incontri (l’allenatore di Grugliasco ha un ...