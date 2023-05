Galtier | «Merito di restare al Psg un altro anno Una stagione catastrofica è quando non vinci»

(Di domenica 28 maggio 2023) Il Psg ha pareggiato 1-1 con lo Strasburgo ed è diventato campione di Francia. Nel post partita, l’allenatore del club parigino, Christopheha dichiarato di meritare diper unin panchina, così come prevede il suo contratto.gli è stato chiesto del suo futuro,ha risposto: «L’ho detto venerdì in conferenza stampa, quello è tutto ciò che si può dire, voi scrivete, è il vostro lavoro. E poi le analisi, le osservazioni, le cattiverie, la mancanza di rispetto per alcuni… Quello che ho detto è tutto quello che vivo internamente con i miei giocatori, i miei dirigenti, c’è un grande divario tra ciò che i media scrivono e quello che stiamo vivendo» A chi gli faceva altre domande sul tema, e in particolare se meritasse di ...

LA FAVOLA LENS NON BASTA - Se il Psg non ha perso lo scettro di Francia, gran parte delè ... E ORA MOU - L'accoppiata- Campos ha fallito nel proprio intento di dare una quadratura a ...Lo ha detto Christopheinal momento del portiere italiano. Per il tecnico parigino l'ex portiere del Milan 'deve essere più esigente con sé stesso, ma anche con i compagni, per ...E' un. All'andata ha esplorato con soddisfazione la profondità della nostra rosa... Essere ... A Parigi cosa dovrebbero fare, linciaree Campos Non è invece scusabile il rendimento ...

PSG campione di Francia per l'11ª volta! Basta l'1-1 con lo Strasburgo firmato da Messi, centrato l'obiettivo minimo Eurosport IT

L'allenatore del PSG, Christophe Galtier, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla vittoria del campionato ...La settimana del match che potrebbe permettere al PSG di conquistare il titolo della Ligue 1 si apre con un piccolo giallo: Lionel Messi, Kylian ...