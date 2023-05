Galapagos | così la cocaina sbarca nell' eden

(Di domenica 28 maggio 2023) Le isole che hanno ispirato la teoria dell’evoluzione di Darwin sono oggi uno dei punti di transito per le imbarcazioni che trasportano droga verso Stati Uniti ed Europa. E proprio perché «protette», sono difficili da controllare. Con i cartelli della droga messicani che hanno spostato le rotte dei loro traffici via terra sull’Oceano Pacifico, secondo l’ultimo rapporto dell’Undoc di Vienna (l’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine), il Paese da cui parte piùverso i mercati internazionali oggi è l’Ecuador. E le leggendarie isolesono diventate un punto di transito cruciale. Il paradiso che ha ispirato la teoria dell’evoluzione di Charles Darwin si sta contendendo questa discutibile leadership con i porti del Brasile, il secondo Stato al mondo che attualmente esporta più ...

Angela si uni quindi al gruppo di Mayol e per 3 anni viaggio per il mondo: Indonesia, Peru, Giappone,, Russia, Ecuador, Stati Uniti, Africa In tutto, accompagno Jacques per 15 anni. Un ...... che ha regalato a ciascun bambino della scuola un uovo di legno dipinto riferendosialla ... come le tartarughe e le iguane delle Isoleed ha coinvolto tutti i bambini in un allegro ...... che ha regalato a ciascun bambino della scuola un uovo di legno dipinto riferendosialla ... come le tartarughe e le iguane delle Isoleed ha coinvolto tutti i bambini in un allegro ...