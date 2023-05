G M P Group acquista il prestigioso marchio Antera

Leggi su bergamonews

(Di domenica 28 maggio 2023) Bergamo. G.M.P.annuncia l’acquisizione del. L’annuncio viene fatto in occasione del meeting europeo di G.M.P. Italia, in svolgimento sabato 27 maggio nella fascinosa location del Forte Village a Pula, in provincia di Cagliari. G.M.P.S.r.l. è un’azienda specializzata nella progettazione e produzione in serie di componenti in alluminio di alta qualità per il settore dell’industria automobilistica a livello internazionale, con particolare attenzione ed esperienza nel settore dei cerchi in lega leggera. La sede aziendale si trova in provincia di Bergamo, polo industriale italiano storicamente rinomato a livello produttivo, e si estende su un’area totale di 27.000 mq dei quali più di 16.000 mq sono dedicati ai vari reparti di produzione e 500 mq agli uffici, con un ...