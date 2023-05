Futuro Spalletti | la clamorosa bomba da Torino | “Darà le dimissioni il 5 giugno”

...che le big della massima serie vestiranno per strappare il titolo agli uomini di Luciano. ...non si vedevano a Torino da diversi anni È sempre Footy Headlines a svelare in anteprima il...Maè consapevole dell'immenso potenziale di entrambi. "'Più vedo Khvicha e più mi piace, ... Avrà unimportante in qualsiasi squadra si trovi a giocare, soprattutto è un ragazzo ...non commenta le parole di De Laurentiis . Quindi sul: "Restare a Napoli non è un obbligo ma un privilegio Non commento le parole del presidente, sono organizzato mentalmente per ...

Spalletti a Dazn: "Futuro Ho passato una settimana felice con i miei sentimenti! Sul tatuaggio..." CalcioNapoli24

Quale futuro per Bartosz Bereszynski «Domanda difficile, stiamo aspettando cosa succede in casa Samp. Speriamo tutti che si salvi, magari con un nuovo proprietario. Per me ...Il tecnico dei partenopei non ha voluto parlare del suo futuro BOLOGNA (ITALPRESS) - 'Non siamo riusciti a chiudere la partita, subendo così ...