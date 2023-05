Frittelle di mele senza farina | la ricetta light! 3 ingredienti e solo 100 calorie

Leggi su donnaup

(Di domenica 28 maggio 2023) Ledisono light e bastano 3soltanto per prepararle. Sono facilissime da preparare ovviamente e sono perfette per colazione, per merenda. Faranno la gioia dei bimbi al ritorno da scuola! Non contengono zucchero, è sufficiente la frutta a dolcificare l’impasto, ma scegliete una mela ben succosa per assicurarvi un gusto pieno e rotondo. Potete sbucciarla, se preferite, però non è necessario: se acquistate quelle biologiche, potete utilizzarle tali e quali. Un uovo, due cucchiai didi mais, un pizzico di sale per correggere l’acidità: null’altro! Friggetele in una pentola antiaderentecon filo d’olio, dovete semplicemente spennellarla prima di metterla sul fornello. In questo modo lesono ...