Frittelle di fiori di acacia | una ricetta antica e delicatissima

(Di domenica 28 maggio 2023) Ledidisono unatantoquanto deliziosa. Basterebbe dire che le api ronzano allegre e feste intorno a questa pianta per capire che il miele più dolce, delicato, limpido e dorato è solo uno dei suoi doni. Infatti, le sue proprietà sono ben note in campo erboristico e fitoterapico e il loro utilizzo permette di lenire il mal di gola, di alleviare i dolori intestinali e di curare i raffreddori. Ma i suoi meravigliosi petali color crema possono rivelarsi un ingrediente molto goloso in cucina! Perfetti per realizzare confetture o tisane, rivelano la loro infinità bontà se fritti in una pastella leggera e croccante. Preparerete così una merenda originale, deliziosa e genuina per i piccoli al ritorno da scuola, ma non solo. Presentateli al termine di una cena cena con ...