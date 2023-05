Freccero contro «il pensiero unico in Rai» | la teoria sulla guerra in Ucraina | «Ormai nei talk si parla solo se anti Putin»

(Di domenica 28 maggio 2023) La vera cappa di censura che aleggiaRai secondo Carlonon è dovuta al potere dei partiti, ma più a una «linea del globalismo e del» che ha presoil posto delle tradizionali contrapposizioni politiche nel dibattito pubblico. Secondo, prima con la pandemia di Covid e ora con lain, in Tv si ritroverebbero più posizioni simili alle sue di fatto, storicamente scettico sui vaccini edifesa di Kiev dopo l’aggressione russa. Dirigente di lungo corso in Rai,al Fatto quotidiano difende le scelte di Lucia Annunziata e prima ancora di Fazio Fazio che secondo lui non avevano alternativa: «Fazio e Annunziata sono voluti restare fedeli al format e al ...

Quel che è certo perè che ormai "non ha più senso ragionare di destra e sinistra", perché anzi i "partiti non contano più nulla. Dio, Patria e Famiglia da un latodiritti Lgbt dall'...... FdI e FI un Marcello Foa che da anni diffondeva teorie del complotto screditate, stralila ... Faceva eco a Foa un ex mattatore senza più pubblico come Carlo, che proponeva la creazione ...Tra i promotori ci sono Ugo Mattei , Pasquale De Sena, Guido Viale , Vladimiro Giacchè, Carlo, Vauro Senesi, Moni Ovadia e Franco Cardini. Due i quesiti proposti. Il primo chiede di ...