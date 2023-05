FOTO – Lukaku ritrova dal 1? Lautaro Martinez | «Benvenuto a Lula Park!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 28 maggio 2023)sino in campo dal 1? in Inter-Atalanta e il duo letale torna a ferire l’avversario. Così il belga scherza sui social sulla coppia d’attacco al termine della gara di campionato. DUO LETALE – Inter-Atalanta è stata una gara dalle tante emozioni: il doppio vantaggio lampo, la vittoria per 3-2 che porta i nerazzurri dritti in Champions League il prossimo anno e il ritorno di un duo da paura. Romelu, infatti, si sonoti in campo dal 1? minuto, dopo che le rotazioni di Simone Inzaghi per un lungo periodo gli avevano fatti incontrare solo nella ripresa. La coppia d’attacco “storica” non ha fatto trascorrere neanche un minuto di gara per la fretta di ricordare a tutti il loro potenziale: al 1?è ...