FOTO – Guarino | «Avremmo voluto un epilogo diverso Ci è mancato…»

(Di domenica 28 maggio 2023) Rita, allenatrice dell’Inter Women, ha parlato dopo la sconfitta contro il Milan nella decima e ultima giornata della Poule Scudetto.– A seguire il messaggio e lacondivisi sul profilo Instagram di Rita. “une siamo davvero tutti dispiaciuti per non aver concluso la stagione con una vittoria. Ci è mancato un solo centimetro e questa rabbia dovrà essere, in futuro, la forza e la spinta per fare di più, per concretizzare tutto l’impegno, la passione e la dedizione di ogni singolo allenamento! Lo dobbiamo a noi stesse, al nostro Club e ai nostri tifosi. #serieafemminile #iminter #inter #interwomen #mewe @inter“. Rita– InstagramFonte: Instagram Rita ...

