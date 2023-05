Formula 1 | penalità assurda per Charles Leclerc | il retroscena fa infuriare i tifosi

Esteban ha fatto una prestazione strabiliante, e scatterà dalla terza posizione in griglia per via delladi Leclerc, mentre Pierre è settimo. La macchina è stata forte per tutto il fine ...Un GP di Monaco estremamente positivo ce lo aspettiamo anche da Alpine , veloce per tutto il weekend sia con Gasly che con Ocon, quest'ultimo in terza posizione dopo lainferta a Leclerc. ...Leclerc, che delusione in qualifica a Monaco I riflettori di Monte Carlo e della1 in questo fine settimana sono accesi sul padrone di casa Charles Leclerc , arrivato tra le ...la...

F1, GP Monaco: Verstappen in pole. Penalità di 3 posizioni a Leclerc, scatterà sesto Sky Sport