Formazioni ufficiali Monza-Lecce | Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 28 maggio 2023) Ledi, sfida valida per la trentasettesima giornata di. La squadra brianzola va a caccia della terza vittoria di fila per consolidare l’ottavo posto. Ilinvece ha bisogno di punti per salvarsi e proverà a conquistarli al Brianteo per evitare di correre rischi all’ultima giornata. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di domenica 28 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesa SportFace.