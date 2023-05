Formazioni ufficiali Monza-Lecce | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 28 maggio 2023) Alle 15:00 andrà in scena la 37esima giornata del campionato di Serie A tra. LeDi seguito riportiamo ledidi Serie A.(3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Mota; Petagna. All. Palladino.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Askildsen, Blin, Oudin; Banda, Ceesay, Strefezza. All. Baroni.

VERONA - EMPOLI
VERONA (3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Terracciano, Sulemana, Veloso, Depaoli; Ngonge, Tameze; Djuric. All. Zaffaroni
EMPOLI (4 - 2 - 3 - 1): ...
Le formazioni di Bologna - Napoli, sfida valida per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. I padroni di casa vanno a caccia dei tre punti per alimentare il sogno europeo: in caso di ...
Le formazioni di Monza - Lecce, sfida valida per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. La squadra brianzola va a caccia della terza vittoria di fila per consolidare l'ottavo posto.

Le formazioni ufficiali di Monza-Lecce: le scelte di Palladino e Baroni Monza-Lecce è una sfida che può risultare decisiva per la lotta salvezza. Dopo la sconfitta dello Spezia per 0-4 in casa contro ...Serie A 2022/2023, 37a giornata. Le ultime notizie sulla partita Monza-Lecce: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.