Formazioni Juventus-Milan | le scelte dei due tecnici

(Di domenica 28 maggio 2023) Alle 20.45 andrà in scena il posticipo domenicale della 37esima giornata del campionato di Serie A. Leufficiali diComunicate leufficiali di, match delle 20.45 di domenica della 37ª giornata di Serie A.(3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean, Chiesa. All. Allegri.(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

Le formazioni ufficiali di Juventus – Milan di Domenica 28 maggio 2023, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A 2022-2023 MILANO – Domenica 28 maggio, alle ore 20.45, all' Allianz