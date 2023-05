Foggia | incidente sulla statale | tre morti Scontro fra auto e due moto

È di tre morti il bilancio del gravissimostradale avvenuto nel pomeriggio lungo la statale 90, all'altezza di Troia , in provincia di. Sono rimaste coinvolte - a quanto si apprende - un'auto e due moto. Sul posto stanno ...sulla A16, cos'è successo. Come riporta 'Today', sulla A16 Napoli - Canosa si è verificato unintorno alle 16:15 di sabato 27 maggio. Un motociclista, secondo una prima ...Il giovane, nato a, residente a Latisana, era uno studente del Mattei di Latisana. Proprio con la sua classe stava festeggiando la fine del percorso delle scuole superiori: il gruppo aveva ...

Incidente sull'autostrada A16: perde il controllo della moto e sbanda. Morto quotidianodipuglia.it

Incidente nel pomeriggio ad alcuni chilometri da Foggia. Strada statale 90, scontro per cause e dinamica da dettagliare. Coinvolte un’automobile è due moto. Tre morti.Foggia, 28 maggio 2023 - Ennesimo tragico incidente. Dopo la strage di giovani in Umbria (quattro morti in poche ore), oggi pomeriggio si registrano altre tre vittime lungo la statale 90, all'altezza ...