Foggia | incidente stradale tra un’auto e due moto | 3 morti

Leggi su open.online

(Di domenica 28 maggio 2023) Ancora unmortale sulle strade italiane. È di treil bilancio dell’avvenuto nel pomeriggio lungo la statale 90, all’altezza di Troia, in provincia di. Secondo le prime informazioni, a essere coinvolte nell’sono statee due. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale medico-sanitario del 118. Si tratta dell’ennesimomortale sulle strade italiane in poche ore, dopo i due avvenuti questa notte a Perugia e Gubbio, in Umbria, in cui hanno perso la vita 4 giovani. su Open Leggi anche: Umbria, quattro ragazziin due incidenti stradali nella notte: le tragedie vicino Perugia e Gubbio Morta una bimba di ...