(Di domenica 28 maggio 2023) L'Intelligenza artificiale verrà impiegata in modo sempre più profilato contro l'evasione.funzionano glie quali sono le logiche con cui ragiona il

Per i cittadini e le cittadine dei territori interessati dall'emergenza si ferma ile si ... anche nella settimana dal 22 al 28 maggio 2023, dall' INPS e dall' Agenzia delle Entrate...In base alla differenza tra quanto è dovuto ale quanto spetta ai contribuenti viene fissato ... 730 precompilato, quandoi rimborsi. Per i lavoratori dipendenti e i pensionati gli ...... la Campania e la Calabria, dove siad evadere 21,30 euro su 100. La Sicilia si trova ben ... Nel 2022 ilha comunque recuperato dalla lotta all'evasione oltre 20 miliardi di euro. Sempre ...

Fisco, arrivano i nuovi algoritmi: ecco come funzioneranno ilGiornale.it

Per avere gli eventuali rimborsi dovuti dal Fisco con lo stipendio di luglio bisogna fare presto. Se non si vuole slittare ad agosto, infatti, mancano solo pochi giorni: entro il 31 ...Con il via libera all'invio delle dichiarazione dei redditi è tempo di pensare agli eventuali rimborsi dovuti dal Fisco ai cittadini. Dallo scorso 11 maggio ...