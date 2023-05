Per le caratteristiche che fanno disia un 'falso nueve' che un ottimo finalizzatore,potrebbe diventare il perfetto alter ego dell'ultimo Pallone d'Oro.Chiesa è ormai un giocatore maturo: il tecnico vede perun futuro in bianconero e pone l'... Salah ha tanti chilometri nel motore, Mané ha lasciato l'estate scorsa eandrà via: per Klopp ...In Premier i riflettori su disono sempre accesi e problemi di soldi non ce ne sono. Nomi particolari a Trigoria ancora non circolano per il reparto avanzato, se non la suggestione. Ma si ...

Firmino, su di lui il Real Madrid come alternativa in attacco Calciomercato.com

L'età di Karim Benzema rende necessaria per il Real Madrid la ricerca di un sostituto e Roberto Firmino è uno dei favoriti, secondo Sky Sport. L'attaccante brasiliano lascia il Liverpool dopo otto sta ...Il Milan si sta già muovendo per cercare di rinforzare il proprio reparto d'attacco per la prossima stagione: Roberto Firmino ...