Firenze | uno minaccia di buttarsi in Arno Un altro lo fa 4 ore dopo E non riemerge Vane le ricerche Foto

(Di domenica 28 maggio 2023) - Doppio intervento dei vigili del fuoco, oggi 28 maggio 2023, sulle spallette dell', A: il primo alle 9.30, al Ponte alla Vittoria, per soccorrere una persona cheva di gettarsi in. Sul posto intervenuti la squadra ordinaria e il nucleo sommozzatori che hanno bloccato l'uomo prima che compisse il gesto. $ oreunsi è gettato e non è riemerso