Festival di Cannes 2023 | la lista di tutti i vincitori!

Leggi su tuttotek

(Di domenica 28 maggio 2023) Si è conclusa, nella serata di ieri, l’annuale celebrazione deldi: in questo articolo andremo a vederei film vincitori nelle varie categorie, seguiteci in questo viaggio L’annuale celebrazione deldisi è conclusa ieri sera, con la gran cerimonia delle premiazioni. Sul palco si sono susseguite pellicole di una caratura altissima e, oltre ai vincitori che vedremo poi nel prossimo paragrafo, sono stati presentati anche molti progetti asiatici,molto apprezzati nel corso di quest’edizione. Nessun riconoscimento per l’Italia, invece, che era rappresentata da tre grandi registi come Marco Bellocchio, Nanni Moretti e Alice Rohrwacher e che sono stati comunque molto apprezzati sul palcoscenico di...