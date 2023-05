Festival dell’Economia | Bonomi | “In Italia resta forte il rispetto ai competitor”

Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi in collegamento con ildi Trento. * Notizia in aggiornamentoUno scenario sul quale è intervenuto, video collegato all'ultima giornata deldi Trento, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. 'Se si alzano i tassi in maniera ...Intervenendo successivamente ala Trento, il ministro ha detto che tutti i fondi saranno erogati. "Credo che l'Italia abbia le carte in regola, tutti i compiti a casa sono ...

Meloni: 'Taglio del cuneo sia strutturale, meglio del salario minimo' Agenzia ANSA