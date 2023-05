Federica Sciarelli confessa tutto | l’addio a Chi l’ha visto e il dolore troppo forte

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 28 maggio 2023)ha riscosso tanto successo alla conduzione di Chi?, ma ha parlato del suo possibile addio: ecco cos’è successo La giornalsitaha fatto il suo debutto in tv nel 1987 come giornalista al TG3 con la direzione di Sandro Curzi. I suoi genitori erano di origine napoletana, ma è nata a Romache il padre era avvocato dello Stato. Successivamente si è diplomata al liceo classico per poi riscuotere successo in tv con la conduzione di “Chi?“.addio Chi, ecco tutta la verità (Foto Ansa) – grantennistoscana.itIl suo sogno nel cassetto era quello di diventare una cantante lirica, come ha ...