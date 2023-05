Fabio Fazio | mano sul cuore e… come inizia la puntata di addio alla Rai | Video

(Di domenica 28 maggio 2023)è stato accolto da un grande applauso del pubblico per l'ultimadella stagione di Che tempo che fa. “Buonasera a tutti e ben trovati”, ha esordito il conduttore che è in procinto di lasciare la Rai per trasferirsi a Discovery. A interromperlo subito ci ha pensato il pubblico, che ha fatto sentire tutto il suo calore nei confronti di: “Grazie mille, però così poi diventa difficile arrivarefine di una lunga serata”. A un certo punto il padrone di casa si è sciolto, portandosi lasule applaudendo a sua volta il pubblico presente in studio. Al suo fianco c'era Michele Serra, che ha poi fatto un intervento sulla politica in Rai: “C'è un brutto clima. Recriminatorio. Meschino. C'è la tendenza a incasellare tutto dentro ...

"Grazie a tutti di cuore, diventa difficile così arrivare alla fine di una lunga serata". Cosìapre la sua ultima puntata della trasmissione 'Che tempo che fa' su Rai3 accolto da una ovazione e dagli applausi scroscianti del pubblico in studio. Dopo venti anni di militanza in Rai, ...Dopo tanto parlare, questa sera, calerà il sipario sul programma di Rai 3 di. 'Un'ultima fatica' per il conduttore alle redini di Che tempo che fa . Un appuntamento che in tanti non hanno voluto perdere. Tutti in attesa di scoprire sesi fosse tolto qualche ...' È l'ultima puntata di questa stagione, incominciamo con Michele Serra '. Cosìha aperto l'appuntamento conclusivo con Che tempo che fa , che sta per chiudere i battenti su Rai3 e trasferirsi su Nove, in virtù dell'accordo che ha firmato con Discovery. Serra ha ...

Claudio Velardi, spin doctor ed ex braccio destro di Massimo D'Alema, commenta le recenti polemiche che hanno investito la Rai ...Dopo tanto parlare, questa sera, calerà il sipario sul programma di Rai 3 di Fabio Fazio. "Un'ultima fatica" per il conduttore alle redini di Che tempo che fa. Un ...