F1 su TV8 | GP Monaco 2023 | orari | programma in chiaro | diretta e differita gara a Montecarlo

(Di domenica 28 maggio 2023) Giornata di culto per gli appassionati di Formula Uno. Sarà anche impossibile vedere un sorpasso, ma il Gran Premio diequivale al Natale. Scandisce come un metronomo il passare del tempo e, pur cambiando nel corso degli anni, resta in qualche modo immutabile. È una tradizione; e nessun ambiente civile può dirsi veramente tale se non onora le proprie tradizioni. Dunque, sursum corda. Oggi la F1 corre a, per la 69ma volta in ambito iridato. Uno dei temi odierni riguarda il nome del vincitore, perché ormai fare back-to-back nel Principato è diventato proibitivo. L’ultimo pilota ad aver primeggiato in sequenza nelle stradine monegasche è stato Nico Rosberg, impostosi per tre anni di fila dal 2013 al 2015. Non si tratta di un dato banale. Dal 2008 a oggi, il figlio d’arte è stato l’unico capace di inanellare più di un ...

Sergio Perez (Red Bull) Orari F1 GP su in differita Domenica 28 maggio Ore 16.30 Pre gara Ore 18.00 GP Ore 20.00 Post gara Orari F1 TV GP su SKY e NOW Domenica 28 maggio Ancora una volta, Max Verstappen si è confermato come il pilota più veloce sul circuito del Principato di. A bordo della sua Red Bull F1, sarà lui a partire in Pole Position, in una posizione che gli ipoteca la vittoria se non farà incidenti o avrà problemi ai pit - stop. Dietro di lui, uno storico ...

Orari F1 TV8 oggi Monaco 2023 e diretta su SKY e NOW Quotidiano Motori

Oggi, domenica 28 maggio, andrà in scena il GP di Monaco, settimo round del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato tecnico e complicato del Principato, assisteremo a una gara che potrebbe riservare delle sorprese. La diretta della gara del GP di Monaco del Mondiale di Formula 1 2023 in programma oggi a Monte Carlo: aggiornamenti live e news in tempo reale della ...