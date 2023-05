F1 | Max Verstappen “Principe” di Monaco! Domina davanti a Alonso e Ocon | Ferrari lontane dal podio

(Di domenica 28 maggio 2023) Maxvince, o per meglio dire, anche il Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, dando una ennesima dimostrazione di superiorità clamorosa, anche nello splendido scenario del tracciato di Monte-Carlo. La pista che tutti i rivali additavano quale “grande chance” per porre fine allo strapotere del campione del mondo, ha invece ulteriormente incoronato il pilota olandese. Straordinario nelle qualifiche di ieri, inesorabile nella gara odierna. Come spesso capita, la gara del Principato si decide già al via, e così è stato. Il portacolori della Red Bull ha tenuto la posizione all’ingresso della Sainte-Devote, quindi con il passare dei giri ha aperto un gap imbarazzante su tutti gli avversari. Nemmeno la pioggia, giunta ad una ventina di tornate dalla conclusione, ha scalfito il suo cammino, mettendo in ...

