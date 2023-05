F1 | Luigi Mazzola | “La Ferrari si sta ‘Sauberizzando’ | tristezza infinita!”

(Di domenica 28 maggio 2023) Non ci siamo. C’erano stati proclami in casa, alla vigilia del GP di Monaco, settimo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista del Principato la Rossa aveva in mente di portarsi a casa il successo, sfruttando le proprie qualità sul giro secco, che avrebbero potuto fare la differenza in una gara così particolare, su di un tracciato su cui non si può sorpassare. Le cose sono andate diversamente e la gestione del fine-settimana alimenta dubbi sulla competitività della squadra del Cavallino Rampante. Le due Rosse di Carlos Sainz e di Charles Leclerc avevano iniziato bene il proprio weekend e il fatto che Sainz avesse realizzato il miglior crono della FP1 e il monegasco il secondo, a un nulla da Verstappen, nella FP2 potevano essere dei buoni indicatori. Già però nella FP3 tutto si è perso e nelle qualifiche, oltre a una prestazione non eccellente, un errore nella ...

Non ci siamo. C'erano stati proclami in casa Ferrari, alla vigilia del GP di Monaco, settimo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista del Principato la Rossa aveva in mente di portarsi a casa il suc ...La Ferrari ha già iniziato a correggere la SF-23. Ebbene sì, se l’ingegner Luigi Mazzola parla di monoposto nata da un concetto sbagliato, evidentemente lo fa con cognizione di causa. Non a caso, a ...