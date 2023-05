F1 | le previsioni meteo per il GP di Monaco | possibile temporale a Montecarlo per la gara

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) Il Principato diè pronto per lapiù glamour di tutto il Mondiale di Formula 1. Grazie ad un incredibile ultimo giro Max Verstappen ha conquistato la pole position ieri nelle qualifiche ed in pratica si è messo in tasta la vittoria a. Sembra davvero quasi imche l’olandese della Red Bull possa non vincere quest’oggi, ma c’è l’incognita pioggia che potrebbe portare scompiglio durante la. Una situazione a cui si aggrappa soprattutto Fernado Alonso, beffato da Verstappen nelle qualifiche. Lo spagnolo assaporava il ritorno in pole position, che lo avrebbe portato ad essere il grande favorito della. Adesso il pilota dell’Aston Martin ha bisogno di unanon normale per provare a sovvertire il pronostico. La pioggia potrebbe ...