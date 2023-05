F1 in tv oggi | GP Monaco 2023 | orari TV8 e Sky | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) Dopo un sabato altamente spettacolare, quest’si svolgerà il Gran Premio divalevole come sesto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il circuito cittadino del Principato ospita una delle gare più strategiche dell’anno, in cui sorpassare in pista è praticamente impossibile e l’unico modo per guadagnare posizioni tra i top team è legato al tempismo della sosta ai box. LA DIRETTA LIVE DEL GP DIDI F1 DALLE 15,00 Max Verstappen parte in pole position e ha una grande chance per allungare in testa al campionato, anche perché il suo compagno di squadra e primo inseguitore nella generale Sergio Perez si è reso protagonista di un incidente in qualifica e dovrà rimontare dal fondo dello schieramento. L’olandese della Red Bull dovrà comunque guardarsi le spalle dall’Aston Martin di Fernando Alonso ...