F1 | GP Spagna Barcellona 2023 | programma | date | orari e diretta tv

(Di domenica 28 maggio 2023) L’ottavo appuntamento, che in realtà è il settimo effettivo in virtù della cancellazione di Imola – del Mondiale di F1 è quello con il Gran Premio di: ecco di seguito le informazioni sul, le, glie latv e streaming del nuovo appuntamento del Circus che si corre in back-to-back nello storico circuito di Montmelò, in Catalogna, spesso sede di test e pista particolarmente adatta a una gara di F1, dove i sorpassi sono possibili e di solito c’è parecchio spettacolo. Gli spettatori sono già incollati agli schermi nel primo weekend di giugno, ecco dunque lazione. Venerdì 2 giugno alle ore 13.30 si inizia con le prove libere 1, alle ore 17 le prove libere 2. Sabato 3 giugno alle ore 12.30 ecco ...

... dove essendo gli orologi spostati di un'ora indietro rispetto allapeninsulare, i seggi ... l'esito del voto è incerto in diverse tra le principali città, come, Valencia e Siviglia, e ...I campioni dicollezioneranno l'ennesima vittoria della propria annata. Come vedere- Maiorca in diretta tv e streaming- Maiorca è una gara valida per la ......00 SLOVENIA PRVA LIGA - SPAREGGIO Gorica - Aluminij 17:30LALIGA Almeria - Valladolid 19:00 Ath. Bilbao - Elche 19:00 Atl. Madrid - Real Sociedad 19:00- Maiorca 19:00 Cadice - ...

Spagna al voto a Madrid, Barcellona e in 12 regioni: test per Sanchez a 6 mesi dalle elezioni Il Fatto Quotidiano

Operazioni di voto al via in Spagna, dove 35,5 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per elezioni comunali in praticamente tutto il Paese e amministrative in 12 regioni (tra queste Madrid e la ...Si rinnovano le amministrazioni comunali in tutto il Paese (tra cui le grandi città: Barcellona, Madrid, Siviglia) e 12 Comunità autonome. Sfida tra i Popolari (in crescita) e Vox, da un lato; e, dall ...