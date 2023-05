F1 | GP Monaco Montecarlo 2023 replica gara in chiaro su TV8 | orario | canale e come vederla

(Di domenica 28 maggio 2023) Il GP didi F1 sarà visibile ininsu TV8. Di seguito vi ricordiamo allora le informazioni utili suvedere la differita della sestastagionale. Dopo le qualifiche del sabato, finalmente torna lae si assegnano i puntinon succedeva ormai da tre settimane in virtù dell’annullamento di Imola. Appuntamento alle ore 15 di domenica 28 maggio, si torna dunque a orari europei e molto accessibili. Chi non dovesse però riuscire a seguire lain diretta sui canali pay di Sky, potrà contare sullaproposta da TV8, ilindi Sky. Alle ore 18, ...

Max Verstappen ha conquistato l'ennesima pole position stagionale ma aspaventa tutti i suoi avversari per il carattere e l'aggressività con la quale l'ha letteralmente strappata al "sempreverde" Fernando Alonso. Il pilota della Red Bull, che per la prima vota ...La penalità era inevitabile e alla fine è arrivata. Charles Leclerc ha perso il suo terzo posto ottenuto nelle qualifiche di casa ae, così, nella gara del GP di, partirà dalla sesta casella dello schieramento. Tre posizioni in meno per impeding nei confronti di Lando Norris nel Q3. Durante l'ultima manche, il ...... ma la qualifica del Gran Premio dinon ha certo deluso le aspettative. La pista ha le sue ... con un Verstappen fantastico , autore della sua prima pole position sul circuito di, ...

Video F1, GP Monaco a Montecarlo: gli highlights delle prove libere La Gazzetta dello Sport

Di Daniele Sparisci, inviato a Montecarlo Verstappen, Leclerc, Sainz, Perez e Alonso possono fare la pole. Dal 1986 in 35 edizioni su 36 hanno vinto sempre quelli che partivano… Leggi ...Toccava al muretto, e all’ingegnere di pista, Xavi Marcos, avvisare Leclerc dell’arrivo di Lando Norris nel tunnel.