F1 | Ferrari proclami di guerra | “ci giochiamo pole e vittoria!” Poi il naufragio Dove si sbaglia? Il problema | forse | sta a monte…

(Di domenica 28 maggio 2023) “Cuiusvis hominis est errare: nullius nisi insipientis, in errore perseverare” diceva Cicerone nelle Filippiche. Nell’idioma dei giorni nostri, verrebbe tradotto in “L’errore è comune agli uomini, ma solo gli insipienti perseverano”. Già, pera questo punto si deve giocoforza parlare di insipienza, perché non si spiega altrimenti una china di questo tipo. “Abbiamo preparato Monaco nei minimi dettagli, da inizio stagione siamo sempre stati in grado di lottare per laposition e se riesci a scattare dalla prima fila a Montecarlo ti aspetti di poter lottare per la vittoria. Di sicuro per noi è una buona opportunità”. Parole e musica di Frederic Vasseur alla vigilia del weekend del Principato. Per fortuna che è stato tutto preparato nei minimi dettagli ed era una buona opportunità, chissà cosa sarebbe successo se si fosse preso sottogamba ...