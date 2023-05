(Di domenica 28 maggio 2023) Un weekend super aper. Nel settimo round del Mondiale 2023 di F1, l’alfiere dell’Alpine, alla cinquantesima gara nel Circus per la squadra, il transalpino si è reso protagonista di un fine-settimana di altissimo livello, suggellato dal(terzo posto). Ieri, nel corso di qualifiche molto tirate,è riuscito a spingersi fino alla quarta posizione, approfittando poi della penalità comminata da Charles Leclerc (Ferrari) e partendo quest’oggi dalla terza piazzola. Una strenua difesa da parte diche ha saputo gestire alla perfezione le varie fasi di un GP di Montecarlo che ha visto anche l’arrivo della pioggia. Una gara vinta dall’olandese Max Verstappen (Red Bull), che partiva dalla pole-position, a precedere Fernando Alonso (Aston Martin) e appunto ...

F1, Esteban Ocon: "Sono felicissimo, un podio frutto di un lavoro perfetto a Monaco" OA Sport

