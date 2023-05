F1 | Christian Horner | “La pioggia rischiava di complicare tutto | Verstappen è stato perfetto”

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) Vince sempre la Red Bull: malgrado la parte finale del GP di Monaco sia stata bagnata e più insidiosa del solito, Maxnon ha deluso le aspettative. Finora in questo Mondiale la scuderia di Milton Keynes ha vinto sei gare su sei. Fuori dalla zona punti invece Sergio Perez, autore di un weekend disastroso. Il team principalha parlato così a Sky Sports, focalizzandosi in partenza sulla strategia adottata da Alonso “Quando si è accesa la luce rossa e le termocoperte si sono staccate, si capiva che avevano optato per le gomme dure. Ho pensato: ‘Va bene, potrebbe arrivare lae possono andare avanti abbastanza a lungo, lì dove le medie si consumano più velocemente”. “La prima cosa era superare bene la partenza e Max lo ha fatto. Abbiamo cercato di creare un gap e ottenere una finestra di ...