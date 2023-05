Estate | viaggiare in treno ed essere pagati | ecco come fare

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 28 maggio 2023) Lavorare viaggiando olavorando. Il senso è lo stesso se si pensa di poter conciliare l’attività lavorativa alla possibilità di vedere posti nuovi. Un’eventualità resa fattibile grazie alla diffusione dello smart working che dà l’occasione di esercitare la propria professione da qualsiasi location purché ci sia una connessione internet. Non si tratta solo di un’idea, ma della proposta di prendere parte alle selezioni per ricoprire il ruolo di Night Train Tester e ricevere anche un compenso per svolgere questa attività. La proposta diil Night Train Tester Cioè potrestescelti persui treni in orari notturni, in giro per l’Europa eda testimonial sulle esperienze di viaggio compiute. Una proposta che arriva da Radical Storage, che si occupa di deposito bagagli in ...