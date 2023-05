Errani-Begu in tv | data | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2023

(Di domenica 28 maggio 2023) Saraaffronterà Irina-Camelianel secondo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. La veterana azzurra all’esordio si è tolta un’altra bella soddisfazione, quella di tornare a superare un turno a livello di tabellone principale slam dopo più di due anni dagli Australian Open del 2021 in piena pandemia. Ora con la testa leggera potrà provare a giocarsela contro una giocatrice che è nelle prime 30 della classifica è che si è aggiudicata gli ultimi due scontri diretti contro la nostra giocatrice. L’ultimo di questo, lo scorso anno sul rosso di Bucharest: finì 6-2 6-2 per la padrona di casa. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo mercoledì 30 maggio ad ...

... ma fanno solo da contorno al ruggito e alle lacrime di, che con uno scambio duro dopo l'... seppur ottimo, secondo turno dove troverà la tds n.27 Irina - Camelia, che ha vinto senza ...... cinque su cinque il primo giorno e la sorpresa più grande arriva da Sara: l'azzurra batte ... che affronterà vincente tra Bondar e. Nel circuito femminile sorpresa di giornata (ma non ......edche chiude la partita strappandole nuovamente il servizio per il 6 - 2 finale. Al secondo turno l'italiana affronterà la vincente del derby rumeno tra Ana Bogdan e Irina Camelia

Roland Garros: l'elvetica si è inchinata a Sara Errani: 3-6, 6-4, 6-2 il punteggio finale. Niente da fare per Jil Teichmann (Wta 77) a Parigi. La tennista rossocrociata si è infatti arresa a Sara Erra ...Tennis | Roland Garros | Ottima giornata per le tenniste italiane impegnate al Roland Garros, con vittorie all'esordio sia per Camila Giorgi sia per Sara Errani. La marchigiana ...