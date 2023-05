(Di domenica 28 maggio 2023) Si è chiusa la: il PSV va in, l’in, Az Alkmaar in Conference e Twente ai playoff Dopo il clamoroso sabato della Bundesliga, con il sorpasso del Bayern sul Borussia Dortmund in dirittura d’arrivo, si poteva nutrire qualche speranza di emozioni forti anche per l’ultima giornata diandata in scena oggi pomeriggio. Nulla di paragonabile con la Germania, per carità, il Feyenoord è campione d’Olanda da due settimane e Rotterdam ha già fatto la festa conseguente alla grande impresa della formazione di Arne Slot. Però, per quanto riguarda le posizioni alle sue spalle, con conseguente assegnazione dei posti per le diverse manifestazioni europee, il calendario si è divertito con un buon gioco di incroci. Due i campi ...

Nelle ultime settimane erano stati assegnati i titoli in Premier League (Manchester City), in Olanda (al Feyenoord che ha staccato di 8 punti il Psv a due giornate dal termine) e in Grecia ...Nelle ultime settimane erano stati assegnati i titoli in Premier League (Manchester City), in Olanda (al Feyenoord che ha staccato di 8 punti il Psv a due giornate dal termine) e in Grecia ...In Bundesliga è ora dicon l'ultimo turno al completo in campo alle ore 15.30. L'...00 Colombia U20 - Senegal U20 23:00 Giappone U20 - Israele U20 23:00 OLANDA- PLAY OFF ...

Eredivisie, i verdetti finali: Psv in Champions, Ajax in Europa League Calcio News 24

Dal Napoli al Benfica: i 10 principali campionati europei hanno ora tutti il loro campione. L’ultimo turno di maggio ha portato la grande sorpresa in Bundesliga, dove il Borussia Dortmund ha fatto har ...Diversi nomi sul taccuino di Igli Tare, DS della Lazio alla ricerca di un vice Immobile sul mercato: i profili di maggior interesse ...