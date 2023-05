Erdogan vince il ballottaggio | la Turchia resta nelle mani del Sultano

è riuscito a vincere mantenendo la sua base elettorale e guadagnando anche i voti che aveva ottenuto al primo turno Sinan Ogan, il politico di destra nazionalista che con poco più del 5% dei ...leggi anche Elezioni Turchia, ira per la vignetta difolgorato nella vasca I siriani e l'immigrazione 'I siriani se ne andranno' è stato uno dei nuovi messaggi della campagna elettorale per ...Niente da fare, il satrapo resta al potere anche giocando sporco: Recep Tayyiple elezioni presidenziali in Turchia. Il Capo dello Stato uscente è stato riconfermato battendo lo sfidante Kemal Kilicdaroglu nel ballottaggio per il rinnovo della presidenza della ...

Elezioni in Turchia, Erdogan vince il ballottaggio: confermato alla presidenza. I risultati ufficiali Corriere della Sera

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il Capo dello Stato uscente è stato riconfermato battendo lo sfidante Kemal Kilicdaroglu nel ballottaggio per il rinnovo della presidenza della Repubblica turca. Con il 99,67% dei voti conteggiati, Er ...