Erdogan vince il ballottaggio in Turchia | il “Sultano” esulta | governerà fino al 2028

(Di domenica 28 maggio 2023) “Il nostro popolo si è affidato di nuovo a noi”. Sono state queste le prime parole del presidente turco, Recep Tayyip, in un discorso davanti ai suoi sostenitori che si sono raccolti davanti alla sua abitazione a Istanbul per festeggiare la vittoria alsu Kemal Kilicdaroglu.si è riconfermato alcol 52,1% dei voti contro il 47,59%.”Oggi scriviamo ancora una volta la nostra storia”, ha aggiunto ancora, parlando davanti ai suoi sostenitori dal tetto di un grande pullman. “Continueremo a lavorare duro”, ha proseguito, con al fianco la moglie Emine. “Saremo all’altezza della fiducia che ci avete dato”, ha proseguito il presidente rieletto, sottolineando che “l’intero popolo turco è il vincitore di queste ...

