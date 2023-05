Erdogan rieletto presidente al ballottaggio | Si apre il nostro secolo

Kilicdaroglu(Nova) - Il presidente della Turchia uscente, Recep Tayyip, risulta in vantaggio con il 56,4 per cento delle preferenze, mentre il suo sfidante Kemal Kilicdaroglu ha ottenuto finora il 43,6 per cento dei voti. È quanto emerso dai dati preliminari ...... è una sorta di festa diffusa quella dei sostenitori di Recep Tayyip, nella città più grande della Turchia. Il presidente uscente è statoal ballottaggio contro lo sfidante Kemal ...Elezioni in Turchia,presidente Recep Tayyipmarcia spedito verso la conferma a presidente della Turchia. Come riportano i media ufficiali, infatti, con lo spoglio del ballottaggio oltre il 97% , ...

Elezioni in Turchia, Erdogan rieletto presidente: vince il ballottaggio contro Kilicdaroglu | "Diamo inizio al secolo della Turchia" TGCOM

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Allora, perché Perché, dopo oltre vent’anni di potere, Recep Tayyip Erdogan è stato rieletto per l’ennesima volta, sia pure di misura, in modo non certo trionfale Intendiamoci: elezioni che si ...