Erdogan | ' la nostra gente ci dato ancora fiducia'

Lagente ci ha dato fiducia ancora una volta. Oggi ha vinto solo la Turchia". Così il presidente turco, rieletto per la terza volta con il 52,1% al ballottaggio contro lo sfidante ..."Lagente ci ha dato fiducia ancora una volta". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyipdopo avere vinto con il 52% le elezioni presidenziali oggi al ballottaggio contro lo sfidante ...Ora è il momento di proteggere la volontà dellaNazione fino all'ultimo momento!". Così il presidente turco, Recep Tayyip, in un tweet dopo la chiusura dei seggi.

Erdogan rieletto con il 53,41% dei consensi. Rimarrà in carica fino al 2028 - Commissione elettorale: fine spoglio,Erdogan rieletto con il 53,41% - Commissione elettorale: fine spoglio,Erdogan rieletto con il 53,41% RaiNews

Ankara (Turchia) 28 mag. (LaPresse/AP) - Il presidente in carica della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha dichiarato la vittoria nel ballottaggio delle ...Recep Tayyip Erdogan vince le elezioni presidenziali in Turchia. Il Capo dello Stato uscente è stato riconfermato battendo lo sfidante Kemal Kilicdaroglu nel ballottaggio per il rinnovo della presiden ...