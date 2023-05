Erdogan è in vantaggio al ballottaggio in Turchia

Il presidente turco in carica Recep Tayyipsarebbe insullo sfidante Kemal Kilicdaroglu , capo dell'opposizione, con lo spoglio in corso giunto ormai al 90%. Leggi anche Turchia, ...Senza troppe sorprese, Recep Tayyipsi conferma presidente della Turchia. Già dai primi scrutini non c'erano molti dubbi: è rimasto sempre inrispetto all'avversario, Kemal ...I dati, pubblicati da Anadolu, si stanno lentamente riallineando a quelli dell'agenzia Anka, cui fa riferimento l'opposizione che da oraincon il 51.5% sullo sfidante al 48.5%

Turchia: Erdogan in vantaggio nei primi risultati del ballottaggio Agenzia ANSA

Presidenziali Turchia: Erdogan avanti al ballottaggio ma lo spoglio è ancora in corso. Risultati parziali per ora bocciano lo sfidante Kilicdaroglu.Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è molto vicino a vincere il ballottaggio delle elezioni presidenziali e a ottenere un nuovo mandato per i prossimi cinque anni: Erdogan è al potere in Turchia ...