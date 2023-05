Erdogan è di nuovo presidente della Turchia | Sono stati i siriani a decidere le elezioni

(Di domenica 28 maggio 2023) Recep Tayyipè stato rielettodopo la vittoria al turno di ballottaggio dellepresidenziali contro lo sfidante Kemal Kilicdaroglu. Iluscente è stato riconfermato con circa il 52 per cento dei voti. L'affluenza è stata dell'85 per cento...

Si sono chiusi i seggi in Turchia per le elezioni presidenziali. Segui la nostra diretta online per sapere chi sarà ilpresidente. Al ballottaggio il presidente uscente Recep Tayyipe il candidato dell'opposizione, il repubblicano Kemal Kilicdaroglu.

