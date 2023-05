Erdogan avanti. I primi risultati delle presidenziali in Turchia (con qualche dubbio)

(Di domenica 28 maggio 2023) I seggi in tutta lasi sono chiusi poche ore fa: iper il ballottaggioelezioni, il primo nella storia del Paese, stanno arrivando velocemente. Con il Supremo Consiglio Elettorale che ha alzato il ban per la trasmissione parziale dei dati alle 18:30 ora locale, iseguono un copione già visto al primo turno. Secondo Anadolu, media governativo, Recep Tayypsta riuscendo nell’intento di mantenere la sua presa sul potere – che dura da vent’anni – e con quasi il 50% dei voti scrutinati guida al 57%. Per Anka, media indipendente (e più vicino all’opposizione), lo sfidante, Kemal Kilicdaroglu, che si è messo alla guida di un’opposizione eterogenea (dove il punto di contatto comune l’essere contro ...

Erdogan avanti. I primi risultati delle presidenziali in Turchia (con ... Formiche.net

Con la metà delle schede scrutinate, Erdogan guida il ballottaggio in Turchia, secondo il media governativo Anadolu ...Il ballottaggio delle elezioni in Turchia coincide con l'anniversario delle proteste per il parco di Gezi: cambiarono la politica turca, e cambiarono anche Erdogan ...