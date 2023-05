Energia e acqua | lo sci è green

Leggi su panorama

(Di domenica 28 maggio 2023) Un settore da 1,2 miliardi di euro che nell'intera filiera, indotto compreso, ne genera poco meno di 10, dà lavoro in modo diretto a 15mila persone e del giro d'affari che sviluppa ne rilascia più della metà sul territorio della montagna sotto forma di stipendi e acquisto di beni e servizi presso aziende locali. Lo sci italiano ha chiuso l'inverno 2023 con numeri di presenze in forte ripresa, mettendosi alle spalle la crisi pandemica che aveva fatto temere il peggio per tutto il settore. Non è ancora tempo di bilanci, visto che il caroe le scarse nevicate fino a marzo hanno costretto ad extra costi il cui impatto andrà misurato quando i consuntivi saranno pronti, però è un segnale di vitalità evidente che proietta tutta la filiera verso il futuro. E riporta a galla anche il dibattito sulla sostenibilità dello sci in alta montagna: industria che merita di ...