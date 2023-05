Empoli | Zanetti | “Onorato il campionato Vicario? Merita una big”

Leggi su sportface

(Di domenica 28 maggio 2023) “Noi siamo venuti qui per fare la nostra partita per onorare ile migliorarci dal punto di vista della classifica. Buon primo tempo, mentre nel secondo siamo rientrati un po’ molli. Dopo il gol poi abbiamo iniziato a macinare gioco. Ebuehi? Sta male, sospetto di una frattura alla clavicola”. Lo ha detto il tecnico dell’Paoloai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 contro l’Hellas Verona. “A fine stagione si parlerà dei programmi: i progetti li fa il club e non l’allenatore – spiega -. Futuro? Ci siamo detti di parlarci alla fine perché in questo finale volevamo fare più punti possibili. Penseremo poi a programmare la nuova stagione, mantenendo i parametri imposti dalla società. Il nostro è stato un percorso, dove abbiamo cambiato quindici giocatori rispetto alla scorsa stagione. C’erano tanti ...