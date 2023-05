Emilia - Romagna | Locatelli | Per i disabili e' emergenza nell' emergenza

(Di domenica 28 maggio 2023) Secondo la ministra Alessandra, inc'e' "un', un dolore nel dolore" per le persone conta'. Da qui la necessita' di interventi da parte del ...

- - > undefined - undefined . Da giorni sul campo, senza una tregua - una tregua che non concedono nemmeno le condizioni meteorologiche - il presidente dell'(e del Pd) Stefano Bonaccini tiene d'occhio tutti i fronti aperti dall'alluvione che ha devastato la sua terra. Sono diverse le emergenze da affrontare. Lo sa bene la presidente del ...Secondo la ministra Alessandra Locatelli, inc'e' "un'emergenza nell'emergenza, un dolore nel dolore" per le persone con disabilita'. Da qui la necessita' di interventi da parte del governo: "L'altro giorno c'e' stato il tavolo ...Un collegamento con il presidente della RegioneStefano Bonaccini, per un aggiornamento sulla situazione nelle zone colpite dalla alluvione della scorsa settimana, aprirà la puntata ...

Acqua e fango in Emilia-Romagna: ecco quanto ci vorrà per aspirarli Sky Tg24

Martedì Mattarella in Emilia-Romagna. Nel corso della visita, che riguarderà diverse località alluvionate, incontrerà a Forlì i soccorritori e la cittadinanza.Grazie agli oltre 15mila fans accorsi nel weekend all'autodromo di Misano per la grande festa della Casa di Noale, è stato possibile ricavare la suddetta cifra e devolverla alla Protezione Civile dell ...